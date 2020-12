Fall Guys Stagione 3: un primo sguardo al frenetico livello Tundra Run

Di ritorno dalla cerimonia dei TGA 2020 con la statuetta del premio Community Support, le caramelline di Ultimate Knockout si gettano verso il traguardo di Tundra Run nel primo, funambolico video gameplay del nuovo livello della Stagione 3 di Fall Guys a tema invernale e natalizio.

Il trailer confezionato da IGN.com mostra gli attaccabrighe a tinte pastello che popolano la dimensione multiplayer del party game di Mediatonic sgomitare per conquistare il diritto a proseguire la propria corsa alla Corona.

In Tundra Run, la struttura della mappa trae in inganno poiché molto, tra la partenza e l'agognata fine, deve accedere per riuscire a strappare un pass per il livello successivo. I giocatori devono infatti valutare con estrema attenzione il percorso da imboccare, il tempismo dei salti e l'approccio da adottare per superare gli ostacoli disseminati per lo scenario.

Solo i più audaci (e fortunati) sapranno avanzare ai turni successivi e avere l'onere (e l'onore) di raccontare ai nipotini caramellina che un giorno sono riusciti a sopravvivere alle palle da neve giganti di Tundra Run! Chi desidera sfidare la sorte e una marea di pilloloni antropomorfi si prepari perciò a partecipare a Winter Knockout, la Stagione 3 di Fall Guys in arrivo martedì 15 dicembre su PC, PlayStation 4 e in retrocompatibilità su PS5.