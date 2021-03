Fall Guys: la Stagione 4 ha una data d'uscita, arrivano le skin di Among Us

Come promesso qualche giorno fa, il team di sviluppo di Fall Guys Ultimate Knockout ha confermato quella che sarà la data di lancio ufficiale della Stagione 4, la quale introdurrà tanti nuovi contenuti ed un inaspettato evento crossover.

Mediatonic ha infatti pubblicato un lungo e divertente trailer che mostra i buffi protagonisti del gioco ispirato a Takeshi's Castle alle prese con dei percorsi futuristici e pieni zeppi di neon. Tra un frame e l'altro del filmato è possibile già intravedere l'arrivo di nuovi mini-giochi e, probabilmente, la rivisitazione dei giochi più popolari delle passate stagioni. A stupire gli utenti è però la sequenza finale del video, dal momento che è stata ufficialmente annunciata la collaborazione tra Fall Guys Ultimate Knockout ed Among Us, arrivata dopo la condivisione sul web delle fan art su un ipotetico crossover. Al momento non è chiaro se si tratta solo dell'ennesima ondata di skin o se assisteremo anche all'arrivo di una modalità a tempo ispirata al celebre titolo multiplayer.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'evento crossover, vi ricordiamo che la Stagione 4 di Fall Guys arriverà il prossimo 22 marzo 2021 su PlayStation 4 e PC. Non dimenticate inoltre che Fall Guys sta per arrivare anche su Switch e Xbox.