Fall Guys: la Stagione 5 è una giungla di sorprese! Tutti i dettagli nel video reveal

Tenendo fede alla parola data a tutti gli emuli dei "pilloloni antropomorfi" di Ultimate Knockout, i ragazzi di Mediatonic pubblicano l'esplosivo video reveal della Stagione 5 di Fall Guys e svelano tutte le sorprese e le aggiunte più rappresentative di questo importante update gratuito.

Con la Stagione 5, gli sviluppatori inglesi promettono di immergerci in una giungla di contenuti inediti... letteralmente! Il tema scelto da Mediatonic per arricchire l'esperienza ludica e di gameplay dei patiti di Fall Guys, infatti, attinge a piene mani da film e videogiochi come Indiana Jones e Spelunky.

Contestualmente al lancio della prossima Season assisteremo quindi all'aggiunta di ben sei nuovi Round, ciascuno in grado di infondere ulteriore originalità al già ricchissimo bagaglio di contenuti di Ultimate Knockout. Le sei ambientazioni che faranno da sfondo a queste attività saranno Lost Temple, Pegwin Pool Party, Bubble Trouble, Lily Leapers, Stompin' Ground e Treetop Tumble. Tra le novità più importanti della Stagione 5 poi impossibile non citare le inedite sfide a tempo limitato con eventi Duo, Trio e a Squadre.

Il quadro completo delle aggiunte, delle migliorie e delle sorprese che caratterizzeranno la Season 5 di Fall Guys verrà dipanato domani, 20 luglio, con il lancio ufficiale su PC e PS4 dell'aggiornamento che darà inizio alla prossima fase ingame dell'ormai iconico party game di Mediatonic.