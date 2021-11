Fall Guys Stagione 6: pronti a rotolare nella nuova sfida Pipe Dream?

Ci troviamo ormai alla vigilia del lancio della Stagione 6 di Fall Guys: Ultimate Knockout, con il variopinto battle royale che si prepara a inaugurare una nuova fase.

Come da tradizione, la nuova Stagione porterà infatti con sé una selezione di cinque ulteriori sfide, inclusa la nuova competizione Pipe Dream. Come facilmente intuibile dal nome, questo inedito livello vedrà i nostri tondeggianti personaggi pronti ad accalcarsi all'interno di giganteschi tubi. Questi ultimi collegheranno tra loro diverse aree, ognuna caratterizzata da ostacoli di vario genere.

Una volta catapultati all'interno dei nuovissimi e sfavillanti tubi, i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout sperimenteranno un cambio di telecamera, per poi essere catapultati all'esterno a tutta velocità. In questo frangente, utilizzare il giusto tempismo a mezz'aria può consentire di sfruttare la spinta per guadagnare qualche passo di vantaggio sugli altri concorrenti. In questa sfida, del resto, la rapidità sarà l'elemento chiave, poiché prevedere la destinazione dei singoli tubi sarà molto difficile, a causa del costante variare della struttura dei passaggi.



Oltre a questa bizzarra nuova sfida, lo ricordiamo, gli sfidanti potranno cercare di accumulare abbastanza Corone per sbloccare speciali personalizzazione, come i due nuovi costumi di Fall Guys: Ultimate Knockout dedicati al protagonista di Ghost of Tsushima, il giovane Jin Sakai.