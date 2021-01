Fall Guys: tante sorprese in arrivo nella Stagione 3.5, eccone alcune

La Stagione 3 di Fall Guys tra pinguini e yeti sta per ricevere una nuova, corposa iniezione di contenuti. A confermarlo sono gli stessi ragazzi di Mediatonic con un post sui social che illustra alcune delle ricche sorprese previste nella "fase 3.5" di Ultimate Knockout.

La software house britannica invita tutti i fan delle caramelline antropomorfe di Fall Guys a prepararsi per l'arrivo di un corposo update di metà Stagione 3 che porterà in dote un nuovo livello e oltre 40 variazioni ai percorsi preesistenti. Come avvenuto in passato, le modifiche in questione contribuiranno a infondere ulteriore originalità e imprevedibilità alle sfide da compiere per conquistare la Corona.

Sempre durante la Season 3.5 di Fall Guys è prevista l'introduzione di una funzionalità che il team di Mediatonic descrive genericamente come "Fall Feed", oltre alla conferma dell'ingresso nel Negozio di un nuovo pacchetto non ancora svelato e dei costumi di Godzilla, Sonic e Untitled Goose Game. Mediatonic promette inoltre di stringere ulteriori collaborazioni per rimpolpare di contenuti il proprio store con dei pacchetti di costumi che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.

Tra le ulteriori sorprese previste per la Stagione 3.5, comunque, non dovrebbe esserci il rumoreggiato arrivo di Fall Guys su Xbox Game Pass e, quindi, su Xbox One e Series X/S, a giudicare dalla recente smentita del publisher Devolver Digital e degli stessi canali social di Microsoft.