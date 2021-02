Fall Guys dice 'Ti Amo' con un panda rosso: ecco la skin di San Valentino!

Dopo aver pubblicato la Stagione 3.5 di Fall Guys: Ultimate Knockout, gli sviluppatori di MediaTonic celebrano con la propria community la Festa degli Innamorati.

In occasione della giornata di San Valentino, il team di sviluppo ha deciso di esaudire a grande richiesta un desiderio degli appassionati del battle royale. All'interno del coloratissimo titolo, accompagnata da un divertente trailer dedicato, arriva dunque oggi una speciale skin dedicata a tutti gli innamorati. Non si tratta di una rosa rossa, bensì di un costume dedicato al mai troppo amato Panda Rosso, parente di stazza decisamente più contenuta rispetto al più celebre Panda Maggiore. La skin dedicata al mammifero è già disponibile all'interno dello store di Fall Guys: Ultimate Knockout. Per aggiudicarsela, i giocatori dovranno investire 1.000 Kudos per la parte superiore e altrettanti Kudos per la parte inferiore.



Il battle royale proposto da MediaTonic e da Devolver Digital continua a conservare un'appassionata community, attiva sia su PC sia su PlayStation 4 e, in retrocompatibilità, PlayStation 5. Per il futuro, la software house non ha escluso il possibile debutto del free to play anche su ulteriori piattaforme. Tra le opzioni maggiormente gettonate parrebbe esservi una versione di Fall Guys: Ultimate Knockout per Xbox One e Nintendo Switch.