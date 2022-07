Fall Guys: trucchi per vincere nel Circuito ad alta velocità

Per celebrare il rilancio di Fall Guys in veste di titolo free-to-play, Mediatonic ha pensato bene di arricchire il suo party game introducendo contenuti e novità di vario tipo, fra cui spiccano anche sette gare del tutto inedite. Una di queste è il cosiddetto Circuito ad alta velocità, che fareste meglio ad affrontare seguendo alcune dritte.

Evitate le traiettorie più affollate e cercate di restare vicini alle pareti . Questo vi permetterà di mantenere più facilmente l’equilibrio e il controllo della gara.

. Questo vi permetterà di mantenere più facilmente l’equilibrio e il controllo della gara. Di fronte agli ostacoli più ostici, siate pazienti . Aspettare e andare sul sicuro è l’approccio migliore, in certi casi.

. Aspettare e andare sul sicuro è l’approccio migliore, in certi casi. Assicuratevi di sfruttare il maggior numero possibile di potenziamenti Turbo , a meno che non ci siano già troppi avversari intenti a farlo. In quei casi, evitarli potrebbe essere la scelta più saggia.

, a meno che non ci siano già troppi avversari intenti a farlo. In quei casi, evitarli potrebbe essere la scelta più saggia. Il piccolo sentiero sulla sinistra può farvi risparmiare qualche secondo, ma non imboccatelo a meno che non abbiate accumulato un po’ di slancio .

può farvi risparmiare qualche secondo, ma non imboccatelo a meno che non abbiate . A seconda della situazione, fallire un singolo salto può compromettere l’intera gara. Mantenete la calma durante il primo giro e cercate di apprendere il tracciato, dopodiché date il tutto per tutto fino a raggiungere il traguardo.

