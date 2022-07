Fall Guys: trucchi per vincere nella Festa Rimbalzante

Il passaggio di Fall Guys alla formula free-to-play ha segnato un nuovo inizio per il party game di Mediatonic, portando con sé un gran numero di contenuti interessanti fra cui la chat vocale, le sfide settimanali, varie ricompense inedite e sette nuove gare pensate per l’occasione.

Una di queste è la cosiddetta Festa Rimbalzante, che richiede ai giocatori di sfruttare dei trampolini per attraversare il maggior numero di cerchi posti in aria. A proposito di questa competizione, ecco alcune dritte su cui fare affidamento per assicurarvi una più elevata chance di vittoria.

Evitate a ogni costo le zone già affollate e, nel riposizionarvi, puntate sempre a qualche cerchio.

Cercate di mantenere il controllo di due o tre corsie, limitandovi all'utilizzo dei soliti trampolini. In questo modo vi assicurerete una certa costanza nei canestri.

Non trascurate i cerchi blu che compaiono ai piani inferiori. Molti giocatori tendono a evitarli, ma sono i più semplici da raggiungere.

Non abbiate paura di cadere al di fuori dalla mappa, specie se vi separano pochi punti dal traguardo o nel tentativo di raggiungere i cerchi impegnativi.

