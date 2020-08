Anche Fall Guys Ultimate Knockout avrà il suo Twitch Rivals

Sulla scia di Call of Duty: Warzone, Apex Legends e altri titoli multiplayer di successo, anche Fall Guys Ultimate Knockout sarà il protagonista di un Twitch Rivals nel corso dei prossimi mesi.

Contro ogni previsione, infatti, la piattaforma di streaming targata Amazon ha deciso di aggiungere il gioco alle prossime competizioni visto l'incredibile successo che sta riscuotendo tra pubblico e critica, senza contare che sono ormai giorni che il titolo Mediatonic occupa il podio dei prodotti più visti su Twitch. Per chi non lo sapesse, i Twitch Rivals sono dei tornei organizzati dal celebre sito con tanto di montepremi in denaro e ai quali possono partecipare solo ed esclusivamente gli streamer che sono soliti trasmettere le proprie partite sulla piattaforma viola.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli sull'evento, ma è probabile che il team di sviluppo si stia già organizzando con Twitch per procedere il prima possibile. Aspettando maggiori informazioni su questa bizzarra competizione, vi ricordiamo che i tweet ufficiali di Fall Guys Ultimate Knockout stanno spopolando.

Sapevate che Mediatonic ha confermato di essere interessata a sviluppare le versioni Xbox One e Nintendo Switch di Fall Guys Ultimate Knockout?