Fall Guys Ultimate Knockout: come arrampicarsi e scavalcare gli ostacoli

Per riuscire a rimanere l’ultimo giocatore ancora in piedi durante lo show di Fall Guys: Ultimate Knockout, e riuscire così a conquistare l’ambita corona, dovrete imparare e utilizzare ogni trucchetto possibile. In questa guida vi spiegheremo come arrampicarvi sugli ostacoli.

A differenza di operazioni come il salto o il tuffo in avanti, che richiedono semplicemente la pressione di un tasto (rispettivamente X e Quadrato), per arrampicarsi e scavalcare muri e ostacoli è richiesta una certa dose di precisione. Prima di imparare come farlo, però, è necessario che impariate ad utilizzare e padroneggiare la Presa: premendo il tasto dedicato (R2 su Playstation 4 e Maiusc su PC), il vostro personaggio allungherà le braccia in avanti e verso l’alto, a seconda della direzione che gli darete con la levetta. Grazie a questa abilità, i Fall Guys possono afferrare avversari, oggetti e superfici in modo tale da poterli manovrare: questa possibilità apre un mondo di opzioni di approccio alle partite sempre diverse e creative, tra cui la possibilità di arrampicarsi.



Per farlo dovrete tenere le braccia del vostro personaggio protese in avanti, come abbiamo visto poco sopra, e saltare: così facendo potrete appendervi alle sporgenze dei muri e degli ostacoli, dopodiché potrete tirarvi su utilizzando la levetta sinistra del pad. Pur sembrando piuttosto semplice, questo processo richiede una certa praticità e quindi di esperienza: le prime volte dovrete dunque pazientare, e sapere che potreste andare incontro a qualche fallimento, ma continuate ad esercitarvi e ben presto riuscirete a padroneggiare il sistema.



Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli per sopravvivere, e la lista di tutti i minigiochi disponibili.