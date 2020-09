Fall Guys Ultimate Knockout: come sopravvivere nel livello Roll Out

Vi capita spesso di scivolare e cadere da uno dei grossi rulli che compongono l’arena di Roll Out in Fall Guys: Ultimate Knockout? Grazie alla nostra guida imparerete alcuni trucchetti ottimi per aumentare le vostre possibilità di qualificazione al round successivo.

Roll Out è un minigioco di Sopravvivenza, formato da un grosso cilindro sospeso nel vuoto e composto da un totale di cinque sezioni diverse: ognuna di queste ruota in uno dei sensi (alternando sempre una sezione in senso orario e una in senso antiorario), è ricoperta di ostacoli, come paletti e muri, ed è mancante di una parte, in modo da rendere ancora più difficile la sopravvivenza. Per qualificarvi al livello successivo, infatti, dovrete riuscire a rimanere in piedi sul grosso cilindro il più a lungo possibile, fino alla scadenza del timer oppure fino all’eliminazione di un certo numero di altri giocatori; cadendo dai rulli, verrete istantaneamente eliminati, e non avrete quindi seconde occasioni. Vediamo quindi alcuni consigli per evitare che questo accada, ed aumentare le vostre chance di qualificarvi al round successivo:

Muovetevi di continuo : seguendo questo piccolo ma fondamentale trucchetto, dovreste riuscire a trovare sempre un percorso alternativo che vi permetta di rimanere in piedi sui rulli, evitando muri, voragini e altri ostacoli. In caso contrario, vi capiterà spesso di cadere poiché, rimasti fermi sullo stesso rullo fino all’ultimo secondo disponibile, non avrete alcuna via di fuga a disposizione.

Al consiglio precedente si lega il secondo, nel quale vi suggeriamo di non passare più tempo di quanto necessario su una delle due estremità

Nel caso in cui vi ritroviate a dover rischiare il tutto per tutto saltando una voragine nonostante i due consigli precedenti, ricordatevi di effettuare anche un tuffo

Usate i muri a vostro vantaggio: su alcune sezioni del grosso cilindro principale troverete dei muri, ai quali dovrete fare molta attenzione, pensa il rischio di rimanere bloccati ed essere trascinati da essi verso una matematica eliminazione. Esiste tuttavia un modo per sfruttare questi ostacoli a vostro vantaggio in alcune situazioni: dopo che un muro avrà superato la metà del suo percorso di rotazione, infatti, potrete "appoggiarvi" ad esso per studiare un percorso alternativo senza il rischio di cadere e la fretta di cambiare posizione.

