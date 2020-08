Fall Guys Ultimate Knockout: guida a tutti i minigiochi disponibili

L’avvento di Fall Guys Ultimate Knockout, disponibile il 4 agosto al lancio su Playstation Plus, promette di portare una ventata di aria fresca nel mondo del genere battle royale, con una gran quantità di mappe, livelli e modalità di gioco differenti, ma tutte ugualmente fuori di testa.

Allo stato attuale, i ragazzi di Mediatonic hanno inserito nella loro ultima fatica un totale di 24 livelli divisi in 4 macro-categorie: Race (gara), Survival (sopravvivenza), Team (a squadre) e Final (finale). Ogni partita inizia con un livello Race, dopodiché prosegue con altre Race, Survival o Team a seconda del numero di partecipanti sopravvissuti. Una volta che il numero di giocatori ancora in gara avrà raggiunto un numero sufficiente basso, verrà lanciato il livello finale, il quale decreterà il solo e unico vincitore della partita.

Race

Questa tipologia di minigiochi è la più classica, ed è sostanzialmente una gara da punto a punto, durante la quale i Fall Guys, ovvero i piccoli e coloratissimi avatar dei giocatori, dovranno evitare innumerevoli ostacoli per riuscire a qualificarsi al prossimo round.

Dizzy Heights - corri attraverso le piattaforme rotanti per raggiungere il traguardo.

- corri attraverso le piattaforme rotanti per raggiungere il traguardo. Hit Parade - schiva gli ostacoli mentre corri verso il traguardo.

- schiva gli ostacoli mentre corri verso il traguardo. See Saw - bilancia il peso attraverso file di altalene e piattaforme per non cadere.

- bilancia il peso attraverso file di altalene e piattaforme per non cadere. Door Dash - evita le porte false mentre corri verso il traguardo.

- evita le porte false mentre corri verso il traguardo. Gate Crash - schiva le porte in movimento mentre corri verso il traguardo.

- schiva le porte in movimento mentre corri verso il traguardo. Tip Toe - evita le piattaforme finte e trova il percorso nascosto verso il traguardo.

- evita le piattaforme finte e trova il percorso nascosto verso il traguardo. The Whirlygig - schiva travi, martelli e ventole mentre corri verso il traguardo.

- schiva travi, martelli e ventole mentre corri verso il traguardo. Slime Climb - corri attraverso gli ostacoli ed evita di farti raggiungere dal fango in arrivo.

- corri attraverso gli ostacoli ed evita di farti raggiungere dal fango in arrivo. Fruite Chute - schiva la frutta che cade mentre corri su un nastro trasportatore fino al traguardo.

Survival

Nei livelli di sopravvivenza il vostro obiettivo sarà quello di restare in piedi fino allo scadere del timer, oppure fino a quando non saranno stati eliminati un certo numero di giocatori avversari, entrambi raffigurati in alto a destra. A mettervi in difficoltà saranno mappe in costante movimento e ricche di trappole e ostacoli.

Jump Club - salta sul cilindro rotante ed evita di cadere.

- salta sul cilindro rotante ed evita di cadere. Roll Out - muoviti tra anelli rotanti per non essere eliminato.

- muoviti tra anelli rotanti per non essere eliminato. Block Party - schiva i muri e gli ostacoli per restare sulla piattaforma.

- schiva i muri e gli ostacoli per restare sulla piattaforma. Perfect Match - fai corrispondere l’icona a schermo per non fallire.

- fai corrispondere l’icona a schermo per non fallire. Tail Tag - alcuni giocatori iniziano il round con una coda: assicurati di averne una quando il timer scade.

Team

Nei round a squadre, il vostro compito sarà quello di lavorare e collaborare con gli altri membri del vostro team per evitare di non terminare il livello con il punteggio minore, pena l’eliminazione di tutta la squadra dalla partita.

Egg Scramble - metti il ​​maggior numero di uova nel cestino della tua squadra prima che finisca il tempo.

- metti il ​​maggior numero di uova nel cestino della tua squadra prima che finisca il tempo. Rock ‘N ‘Roll - spingi una palla gigante attraverso una corsa ad ostacoli.

- spingi una palla gigante attraverso una corsa ad ostacoli. Fall Ball - segna goal facendo rotolare palline giganti nella rete degli avversari.

- segna goal facendo rotolare palline giganti nella rete degli avversari. Team Tail Tag - assicurati che la tua squadra abbia più code rispetto alle altre allo scadere del tempo.

- assicurati che la tua squadra abbia più code rispetto alle altre allo scadere del tempo. Jinx - fai in modo di passare un “jinx” a tutti i membri della squadra avversaria, prima che loro facciano lo stesso con la tua.

- fai in modo di passare un “jinx” a tutti i membri della squadra avversaria, prima che loro facciano lo stesso con la tua. Hoopsie Daisy - salta e tuffati attraverso i cerchi per ottenere più punti per la tua squadra entro un limite di tempo.

- salta e tuffati attraverso i cerchi per ottenere più punti per la tua squadra entro un limite di tempo. Hoarders - conquista e mantieni le palle nella zona della tua squadra fino allo scadere del tempo.

Final

Nel livello finale dovrete semplicemente vincere, contro tutti i vostri avversari: uno solo resterà in piedi e potrà portare a casa la vittoria.

Fall Mountain - corri verso la cima della montagna e prendi la corona.

- corri verso la cima della montagna e prendi la corona. Hex-A-Gone - resta l'ultimo giocatore in piedi su una serie di piattaforme esagonali che scompaiono man mano che sali su di esse.

- resta l'ultimo giocatore in piedi su una serie di piattaforme esagonali che scompaiono man mano che sali su di esse. Royal Fumble - prendi la coda e assicurati di indossarla nell’istante in cui scade il tempo.

