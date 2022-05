Fall Guys verrà presto rimosso da Steam, ecco la data

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys arriverà su PS5, Xbox e Switch il 21 giugno in contemporanea con il debutto della Stagione Free for All che segna il passaggio al modello di business free to play, rendendo quindi il gioco scaricabile gratis da tutti.

Fino a qui niente di strano, Mediatonic ha però comunicato che al tempo stesso Fall Guys Ultimate Knockout verrà rimosso da Steam, sempre a partire dal 21 giugno, il gioco dunque non sarà più disponibile sullo store di Valve e la versione PC potrà essere scaricata esclusivamente da Epic Games Store. Chiunque abbia acquistato il gioco su Steam continuerà a ricevere tutte le patch e gli aggiornamenti, compresi eventi e stagioni, dunque state tranquilli se possedete una copia del gioco nella vostra libreria di Steam.



Si tratta di una strategia simile a quella portata avanti sempre da Epic Games con Rocket League dopo l'acquisizione di Psyonix, il gioco non è più disponibile su Steam ma solo su Epic Games Store in versione PC e lo stesso accadrà a breve per Fall Guys Ultimate Knockout, pur mantenendo la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti contenutistici e tecnici. Fall Guys si prepara a debuttare su PS5, Xbox e Nintendo Switch con l'obiettivo di allargare la base di utenza e conquistare nuovi giocatori.