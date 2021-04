Fall Guys: le versioni Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S sono state rinviate

Gli sviluppatori dei Mediatonic si affacciano sulle pagine del loro sito ufficiale per annunciare il rinvio delle versioni Switch e Xbox di Fall Guys. Originariamente previste al lancio in estate, le edizioni di Ultimate Knockout per console Nintendo e Microsoft necessitano di più tempo per essere completate.

Gli autori del frizzante "bumble royale" già disponibile su PC e PS4 si ricollegano alla notizia dell'acquisizione di Mediatonic da parte di Epic per spiegare come "di recente siamo entrati a far parte della famiglia di Epic Games. Ne siamo estremamente entusiasti, perché ora il nostro team può accedere a tutta una serie di nuovi strumenti per migliorare l'esperienza di chi va già a caccia di Corone. Ci sono un sacco di aggiunte e novità che da tempo pensiamo possano elevare i nostri fagioli a un nuovo livello, e che non ci è stato possibile implementare... fino ad ora!".

A detta degli sviluppatori inglesi, in cima alla lista dei desideri di Mediatonic per il futuro di Fall Guys "c'è il cross-play. Ora che abbiamo a portata di mano così tante nuove opportunità, ci siamo resi conto che il nostro programma di pubblicazione per Switch e Xbox per l'estate 2021, che avevamo annunciato in precedenza, purtroppo non ci lascerebbe il tempo di includere tutte le fantastiche novità a cui stiamo lavorando. Certo, vogliamo pubblicare il gioco su queste piattaforme il prima possibile, ma crediamo che valga davvero la pena aspettare per le versioni per Switch e Xbox, e vi siamo davvero grati per la pazienza".

Il rinvio a data da destinarsi delle versioni Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S di Fall Guys darà quindi alla nuova sussidiaria di Epic il tempo necessario per implementare il cross-play totale tra tutte le piattaforme. A detta di Mediatonic, nel futuro di Fall Guys verrà dato ancora più spazio ai contenuti stagionali inediti, con show, costumi, round e sorprese di gameplay sempre più originali.