Fall Guys vs GTA 5: il battle royale sconfigge il kolossal Rockstar su Steam!

Con oltre 1 milione e mezzo di giocatori al lancio di Fall Guys, il team di MediaTonic può per certo dirsi soddisfatto del debutto del proprio coloratissimo MMO battle royale.

Supportato anche dal suo inserimento nel catalogo di giochi PS4 gratis con PlayStation Plus ad agosto 2020, il titolo ha catalizzato l'attenzione di un vasto pubblico non solo su console, ma anche su PC. A dimostrazione di questo trend troviamo gli ultimi dati condivisi da Steam nel corso della giornata di oggi, sabato 8 agosto. Come segnalato dall'utenza di ResetEra, il weekend ha visto radunarsi intorno a Full Guys: Ultimate Knockout un numero di giocatori superiore persino a quello attivo sul sempreverde Grand Theft Auto 5!



Di seguito, la Top-5 legata ai giochi che sulla piattaforma hanno goduto oggi del più elevato picco di giocatori attivi in simultanea:

Counter-Strike: Global Offensive, con 893.992 giocatori; DOTA 2, con 640.993 giocatori; PlayerUnknown's BattleGrounds, con 411.710 giocatori; Fall Guys: Ultimate Knockout, con 124.772 giocatori; Grand Theft Auto V, con 116.862 giocatori;

Un risultato dunque decisamente importante per il titolo MediaTonic sulla piattaforma, sulla quale è attualmente disponibile alnella sua versione base. Se ancora non avete provato a cimentarvi con questo party game, ma ne siete incuriositi, sulle pagine di Everyeye trovate un'utile guida a Fall Guys: Ultimate Knockout