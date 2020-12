Fall Guys Stagione 3: svelata la data di lancio di Winter Knockout

Mediatonic ha approfittato del palco virtuale della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020 per annunciare la data di lancio di Winter Knockout, la Stagione 3 di Fall Guys: Ultimate Knockout.

La terza stagione del folle e colorato gioco multiplayer prenderà il via martedì 15 dicembre e, come largamente anticipato dai teaser delle scorse settimane, sarà a tema invernale e introdurrà un bel po' di contenuti, tra i quali spiccheranno sette nuovi livelli innevati, con ostacoli inediti e imprevedibili, e trenta nuovi costumi (da una reinterpretazione della renna Rudolph a un tenero Yeti) ed emote per gli strambi protagonisti.

Un corposo assaggio dei nuovi contenuti può essere trovato nel trailer di della Stagione 3 Winter Knockout allegato in apertura di notizia. Fall Guys: Ultimate Knockout, ricordiamo, è attualmente disponibile esclusivamente su PlayStation 4 (e PS5 in retrocompatibilità) e PC.