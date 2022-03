Fall Guys x Astro Bot: l'icona PlayStation arriva nel battle royale con una nuova sfida

Ormai nel pieno della Stagione 6 di Fall Guys: Ultimate Knockout, è tempo di una nuova collaborazione per il battle royale sviluppato dagli autori di MediaTonic.

Il team di sviluppo ha infatti trionfalmente annunciato l'imminente esordio del piccolo Astro Bot all'interno del titolo. Grazie ad una nuova collaborazione con i team Sony, Fall Guys: Ultimate Knockout è infatti pronto ad accogliere il tenero robottino all'interno del proprio folle universo, per un crossover d'eccezione. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori del battle royale potranno mettersi alla prova con l'obiettivo di conquistarsi una serie di contenuti a tema Astro Bot.



A partire da martedì 8 e sino a domenica 13 marzo 2022, i Bean di Fall Guys potranno competere nella nuova sfida Sweet Thieves. Di seguito, vi riportiamo le ricompense speciali che saranno disponibili per l'occasione:

Astro Bot Pattern – 100 punti;

Astro Bot Nameplate – 200 punti;

Astro Bot parte inferiore del Costume – 400 punti;

Captain Astro Nickname – 600 punti;

Astro Bot parte superiore del Costume – 800 punti;

Astro’s Wave Emote – 1000 punti;

In aggiunta, i giocatori potranno anche decidere di acquistare lo speciale, disponibile nello store in-game. Per aggiudicarsi il set, saranno necessarie 5 Corone per la parte superiore e altrettante per la parte inferiore del costume.Dopo l' abilitazione del cross-play in Fall Guys: Ultimate Knockout , ecco una nuova occasione per cimentarsi nei folli percorsi a ostacoli del titolo Mediatonic!