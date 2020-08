Fall Guys X Death Stranding: la community chiede Sam Porter a suon di fan art

In seguito alla trionfale presentazione della Stagione 2 di Fall Guys, la community è pronta ad accogliere nel gioco castelli, draghi, cavalieri e armature medievali.

C'è però anche chi non si accontenta e chiede a gran voce nuove collaborazioni per skin ispirate a celebri produzioni videoludiche. Dopo la pubblicazione di skin a tema Half Life e Portal 2, sono moltissime le proposte che i giocatori stanno portando all'attenzione del team di MediaTonic. Tra queste ultime, sembra tornare con una certa frequenza la richiesta di una collaborazione con Kojima Productions, per costumi dedicati a Death Stranding.



I giocatori più creativi si stanno infatti divertendo a realizzare fan art dedicate a declinazioni dei protagonisti dell'opera in chiave Fall Guys: Ultimate Knockout. Tra i più gettonati figura ovviamente Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, a corredo del quale non può evidentemente mancare BB. Ma c'è chi non si è accontentato di scegliere un solo personaggio e ne ha immortalati molteplici, spaziando da Cliff ad Amelie, Heartman e Higgs, o, ancora, Deadman e Mama. Direttamente in calce a questa news trovate alcune creazioni della community: cosa ve ne pare?

Di recente, persino Yoko Taro ha espresso apprezzamento per il bizzarro e coloratissimo battle royale, apponendo il proprio timbro d'approvazione per la realizzazione di una Skin di Fall Guys a tema NieR Automata.