Fall Guys X Doom: svelata la prima skin della bizzarra collaborazione

Nel corso delle ultime ore i canali social ufficiali di Mediatonic sono stati aggiornati con le prime informazioni sull'inaspettata collaborazione tra Bethesda e Fall Guys Ultimate Knockout per portare all'interno del gioco una serie di skin a tema Doom.

Sebbene infatti la diretta streaming prevista dal team di sviluppo per ufficializzare la collaborazione e svelare la prima skin sia saltata per problemi dell'ultima ora, una serie di post pubblicati su Twitter hanno permesso non solo di scoprire quale sarà la prima delle tre skin in arrivo nel negozio di gioco, ma anche di intuire quali saranno le restanti due grazie ad un'immagine. Pare infatti che il primo costume della collezione sia quella del Cyberdemon (l'unica svelata ufficialmente), la quale sarà seguita dall'immancabile skin del Doom Slayer e infine da quella del Cacodemone. Da una delle immagini pubblicate dagli sviluppatori non possiamo inoltre escludere che ad accompagnare questa partnership possa arrivare anche una mappa a tema, magari ispirata ad una delle aree visitate in uno degli ultimi episodi della serie.

In attesa di scoprire data d'uscita e costo di questi costumi, vi ricordiamo che proprio in questi giorni è stata pubblicata nel negozio di gioco la skin dedicata a G2 Esports in Fall Guys Ultimate Knockout.