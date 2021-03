Fall Guys x Epic: Mediatonic tra free-to-play e aggiunte da Fortnite e Rocket League

Nel celebrare il matrimonio tra Mediatonic ed Epic Games, i vertici della casa di sviluppo inglese discutono del possibile futuro free-to-play di Fall Guys e dell'evoluzione a cui potrebbe andare incontro il loro ormai celebre party game attingendo da titoli come Fortnite e Rocket League.

L'acquisizione da parte di Epic Games di Tonics Games Group (l'azienda madre di Mediatonic) apre infatti degli scenari inediti per Fall Guys Ultmate Knockout e il suo futuro. Nel ribadire la propria intenzione di seguire il medesimo percorso di sviluppo intrapreso fino ad ora, gli autori di Mediatonic confermano di voler cogliere l'occasione per "attingere" da altre proprietà intellettuali della galassia Epic.

Nella nota diramata da Mediatonic per festeggiare il matrimonio con Epic Games, i rappresentanti della compagnia britannica non si nascondono e spiegano che "Fortnite e Rocket League hanno già tantissime funzionalità e ci piacerebbe vederle arrivare anche in Fall Guys: pensiamo ad esempio al sistema unificato della gestione degli account, al Cross-Play e alle modalità multiplayer competitive tra Squadre. Lavoreremo sodo per fare in modo che Fall Guys riceva il maggior numero di queste funzionalità!".

Dopo aver confermato l'attuale programma di sviluppo che prevede, tra le altre cose, l'arrivo della Stagione 4 Fall Guys 4041 e il lancio del party game su Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S in estate, le alte sfere di Mediatonic fanno anche un piccolo accenno alla possibile trasformazione di Ultimate Knockout in un titolo free-to-play limitandosi a sottolineare come "non abbiamo nulla da annunciare in questo momento".