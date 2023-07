Fall Guys x Final Fantasy XIV Online: nuove skin e nuove attrazioni!

Fall Guys, l'amato battle royale a ostacoli di successo di Mediatonic, incontra l'altrettanto amato Final Fantasy XIV Online nel nuovo "Warriors of Light Fame pass", che arriverà il 22 agosto 2023.

Contestualmente, l'MMO della quattordicesima fantasia finale aggiungerà una nuova attrazione per il Gold Saucer a tema Fall Guys con la serie di patch 6.5x in Endwalker.

Il "matrimonio" fra i due videogiochi è stato annunciato in occasione del Fan Festival 2023 in corso a Las Vegas e interamente dedicato all'acclamato MMORPG di Naoki Yoshida e del suo team. L'evento è stato ricco di novità per gli appassionati, fra cui l'annuncio della nuova espansione Dawntrail.

Nell'esilarante trailer pubblicato per promuovere la collaborazione, i fan del quattordicesimo capitolo non potranno fare a meno di notare la miriade di skin tratte dal mondo di Eorzea: dalle simpatiche mascotte come i Namazu, il Goobbue o il Chocobo ciccio fino all'abito tipico del mago bianco e gli inconfondibili Scions.

I personaggi che ci hanno accompagnato in quattro espansioni, infatti, hanno dato in prestito tutto il loro carisma ai fagiolini di Fall Guys, che vediamo vestire i panni di Alphinaud, Alisaie ed Estinien in esilaranti cadute e capitomboli.

Il nuovo Season pass che comprenderà questa collaborazione si chiama "Warriors of Light Fame pass" e arriverà il 22 Agosto 2023.