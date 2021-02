Fall Guys X Fortnite, collaborazione in arrivo: le anticipazioni dei dataminer

I giocatori non vedranno una collaborazione tra Five Nights at Freddy's e Fortnite: Battaglia Reale, ma un'altra partnership sembra essere in dirittura di arrivo per il titolo di Epic Games.

A segnalare questa eventualità è, come ormai accade sempre più spesso, la community dei dataminer, che ha avvistato alcune interessanti linee di codice in Fall Guys: Ultimate Knockout. L'utente attivo su Twitter come "Max - Fortnite Leaks", in particolare, segnala la possibilità di veder apparire nel variopinto e peculiare battle royale una serie di speciali skin dedicate proprio a Fortnite: Battaglia Reale. Tra le tante eventualità sembra pronto a fare il suo debutto nel gioco l'immancabile e iconico lama di casa Epic Games, ma non solo: anche Peely, Ripley, Cuddle Team Leader e Bunny Brawler sembrano in procinto di raggiungere i livelli di Fall Guys.



Al momento, non vi sono conferme ufficiali in merito ad una collaborazione tra il titolo di MediaTonic e il longevo universo di Epic Games. Secondo i dataminer la partnership potrebbe prendere il via nel periodo delle festività pasquali del 2021, ma per eventuali dettagli sarà necessario attendere. In attesa di saperne di più, i giocatori possono dedicarsi ai nuovi contenuti ora disponibili con la Stagione 3.5 di Fall Guys: Ultimate Knockout.