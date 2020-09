Fall Guys X Fortnite X Minecraft: i giocatori scatenano la creatività

Agevolato anche dalla sua inclusione nel catalogo di giochi PlayStation Plus offerti gratuitamente agli abbonati nel mese di agosto, Fall Guys: Ultimate Knockout ha conosciuto sin dal lancio un grande successo.

L'onda lunga di quest'ultimo non sembra volersi arrestare, con la community appassionatasi al battle royale pronta a portarne gli elementi fondanti anche in altri titoli. La creatività dei videogiocatori si è infatti concretizzata nella replica o nella creazione da zero di livelli e mini giochi adatti al clima goliardico e alle atmosfere variopinte di Fall Guys: Ultimate Knockout. Come potete verificare in calce e in apertura a questa news, i possibili esempi sono davvero molti.

Alcuni appassionati hanno utilizzato le potenzialità di Minecraft per ricreare alcune fasi dei minigiochi già presenti nell'opera MediaTonic, mentre altri hanno preferito dar vita ad opere originali. Per scatenare la propria fantasia, questi ultimi hanno sopperito all'assenza di un editor di livelli in Fall Guys sfruttando editor di altri titoli. Le opzioni di personalizzazione di Trials Rising o di Fortnite: Battaglia Reale si sono così trasformate in fucine creative a tema Fall Guys: cosa ve ne pare dei risultati?



Al momento, purtroppo, MediaTonic non sembra intenzionata a introdurre un editor all'interno della propria hit, ma presto arriveranno i contenuti della Stagione 2 di Fall Guys.