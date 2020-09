Fall Guys x Gato Roboto: arriva la Skin speciale dedicata al metroidvania

Prosegue a tutta velocità la cavalcata di Fall Guys: Ultimate Knockout in direzione del successo. Una corso che sta portando con sé un elevato numero di collaborazioni speciali.

A breve distanza di tempo dal debutto del gioco, il coloratissimo battle royale ha visto debuttare in-game Skin a tema Half-Life e Portal 2, grazie a una partnership con Valve. Ora, il publisher Devolver Digital propone ai giocatori la possibilità di sbloccare un ulteriore costume speciale. Come potete verificare in calce a questa news, si tratta di una Skin a tema Gato Roboto, un peculiare metroidvania 2D che vede protagonista un tenero gatto, pronto a prendere possesso di un possente Mecha nel tentativo di sopravvivere su di un ostile pianeta alieno.



Il costume speciale, come di consueto, è composto di una parte superiore e di una inferiore. Ciascuna di queste può essere ottenuta tramite un investimento di 5 Corone: solo i giocatori più abili potranno dunque riuscire a metterci mano. Ricordiamo infatti che la particolare valuta può essere ottenuta in un massimo di tre unità tramite progressione nel Battle Pass di Fall Guys oppure tramite il conseguimento di una vittoria in un match.



Se non conoscete il titolo Devolver Digital, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Gato Roboto redatta dal nostro Claudio Cugliandro.