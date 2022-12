Fall Guys x Gears of War: arrivano tanti contenuti dedicati all'esclusiva Xbox

Il simpatico fenomeno Battle Royale Fall Guys continua a non arrestarsi in termini di contenuti in arrivo sulla simpatica esperienza multigiocatore. Da poco, infatti, i ragazzi di Mediatonic hanno annunciato una nuova collaborazione per la creazione di nuove skin dedicate a Gears of War, una delle esclusive di punta della line-up targata Xbox.

Dopo le varie collaborazioni approdate nei lidi di Fall Guys nell'arco degli ultimi due anni, è giunto il momento per Marcus Fenix, Kait Diaz e il Generale RAAM di divenire l'oggetto dei desideri di molti utenti, grazie all'uscita delle nuove skin a tema Gears of War. La collaborazione è avvenuta con i ragazzi di The Coalition e questi nuovi costumi si basano sulla realizzazione di alcuni dei personaggi che più hanno fatto la storia dell'esclusiva Xbox.

Proprio per questo, il team di sviluppo di Fall Guys ha creato dei contenuti-in game che potessero rendere omaggio ad una delle più celebri produzioni e saghe del panorama videoludico, rendendo le skin dei tre personaggi oggetto di contenuti acquistabili presso lo store del gioco. Tuttavia, le offerte saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, ossia dalle ore 10:00 italiane del 9 dicembre 2022 fino alle 09:59 del 13 dicembre 2022.

Le skin della collaborazione Fall Guys x Gears of War saranno sbloccabili come elementi ottenibili dalla visione della diretta streaming dei The Game Awards su Twitch. Nel dettaglio, i drop della nota piattaforma d'intrattenimento garantiranno l'ottenimento della skin di Kait Diaz. Anche i giocatori di Fall Guys saranno in trepidante attesa per l'inizio dei The Game Awards 2022 che, tra le tante cose, promette tanti contenuti per i videogiocatori di tutto il mondo.

Geoff Keighley ha affermato che ai The Game Awards saranno presenti 50 giochi in world premiere e non solo, garantendo così uno show che saprà soddisfare le aspettative degli utenti. Però, tra le tante cose, saranno in serbo alcuni regali anche per i fan di Fall Guys, grazie ai drop di Twitch che daranno gratuitamente la skin di Kait Diaz.