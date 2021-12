Fall Guys X Nightmare Before Christmas: il crossover illumina il Natale

Con l'arrivo della Stagione 6 di Fall Guys: Ultimate Knockout, non sono terminate le sorprese per il battle royale. Apparso sul palco dei The Game Awards 2021, il titolo di MediaTonic ha infatti annunciato un ricco evento speciale.

Giusto in tempo per le festività natalizie, la sfida all'insegna della conquista delle Corone propone infatti una ricca rassegna di collaborazioni, pronta a portare la magia invernale all'interno del titolo. Con il trailer mostrato in occasione dei The Game Awards, e disponibile in apertura a questa news, MediaTonic ha in particolare annunciato un simpatico crossover con l'universo animato di Nightmare Before Christmas.

Il lungometraggio animato firmato da Tim Burton irrompe tra i livelli di Fall Guys: Ultimate Knockout con una serie di contenuti a tema. Immancabili ovviamente le skin dedicate, ispirate ai personaggi principali della pellicola Disney. Jack Skellington, Sally e il sindaco di Halloween Town sono dunque pronti a turbare la quiete del battle royale. All'appello di MediaTonic non ha inoltre esitato a rispondere la versione del Re delle Zucche in abito da Babbo Natale. L'evento avrà ovviamente una durata limitata, con partenza in programma per il prossimo 16 dicembre 2021.



In attesa di questa nuova collaborazione, ricordiamo che al momento è possibile sbloccare gratis la skin di Sackboy in Fall Guys.