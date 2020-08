Fall Guys X Resident Evil 3: Jill, Valentine e il Nemesis si trasformano grazie a una mod

Dopo che i Fall Guys hanno trovato posto in Skyrim, la community dei modder non esita a trasporre le buffe creature all'interno di altre celebri produzioni.

Tra queste ultime non poteva evidentemente mancare il rifacimento di Resident Evil 3, che perde (o incrementa) la propria atmosfera post apocalittica grazie all'operato del modder "Crazy Potato". Quest'ultimo ha infatti dato vita a un universo in cui Jill e Valentine hanno acquisito le sembianze dei buffi e traballanti protagonisti di Fall Guys: Ultimate Knockout.



Ma non solo: il medesimo destino è evidentemente toccato anche al povero Nemesis, ora pronto a seminare il panico con aspetto e andatura quantomeno peculiari. Per osservare la mod in azione, potete fare riferimento al filmato che trovate in apertura a questa news. Il video gameplay di Resident Evil 3 Remake registrato su PC utilizzando la mod offre infatti un interessante assaggio delle potenzialità di questa nuova creazione della community. Cosa ve ne pare del risultato finale?



Mentre ci riflettete, cogliamo l'occasione per ricordare che all'Opening Night Live della Gamescom 2020 sarà presente il reveal della Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout. L'appuntamento è fissato per la serata di giovedì 27 agosto: Everyeye seguirà lo show di Keighley in diretta, con una maratona su Twitch che prenderà il via alle ore 18:00.