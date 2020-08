Fall Guys X Skyrim: l'inevitabile crossover è disponibile grazie a una mod!

L'universo delle mod ci ha abituato a veder prendere vita a sostanzialmente qualsiasi tipologia di crossover, videoludico e non: poteva dunque mancare all'appello il battle royale di MediaTonic?

Il coloratissimo Fall Guys: Ultimate Knockout sta conoscendo un successo clamoroso, sia su PC sia su PlayStation 4, con moltissimi utenti entusiasti di potersi cimentare nelle sfide ispirate al celebre Takeshi's Castle nipponico. I piccoli protagonisti del gioco si prestano a molteplici personalizzazioni, tanto che il team di sviluppo non ha esitato ad accogliere crossover con celebri IP di Valve. Dopo il costume a tema Half Life, è infatti giunto nello store anche la Skin di Fall Guys ispirata a Portal 2.

Ora, il creativo giocatore "m150" ha scelto di introdurre i personaggi in The Elder Scrolls V: Skyrim. Tra i titoli prediletti dalla community di Modder, l'opera Bethesda accoglie così i Fall Guys, pronti ad affiancare il protagonista nella sua epica missione. Per reclutare le creature, è necessario dirigersi a nord di Whiterun, verso la torre d'osservazione di Whitewatch. Ovviamente, non poteva mancare all'appello un apposito elmetto d'ordinanza, così come un'arma rosa fluo creata appositamente per i Fall Guys. Potete dare uno sguardo al risultato finale grazie al trailer e alle immagini che trovate in apertura e in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Nel frattempo, MediaTonic si prepara a presentare la Stagione 2 di Fall Guys alla Gamescom.