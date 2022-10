Fall Guys x SpongeBob, avvistate le skin a tema: la spugna di mare nel battle royale

Dopo aver osservato in azione l'ultimo trailer di SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, pubblicato in occasione del Nintendo Direct dello scorso settembre, è tempo per la celebre spugna di mare di raggiungere nuove destinazioni.

Stando a quanto avvistato dalla vasta community dei dataminer, sembra infatti che Fall Guys: Ultimate Knockout si stia preparando ad accogliere una serie di speciali contenuti a tema SpongeBob. Come potete verificare nel Tweet che trovate in calce a questa news, il battle royale di MediaTonic potrebbe infatti accogliere molto presto alcune skin ispirate alla serie TV animata firmata da Stephen Hillenburg.

Dopo la speciale collaborazione tra Fall Guys: Ultimate Knockout e Sonic, il variopinto titolo sembra dunque pronto ad ampliare ulteriormente i già vasti confini del proprio immaginario. Nello specifico, il free to play dovrebbe accogliere nel prossimo futuro diversi bundle estetici legati a SpongeBob. Questi ultimi, stando ai dataminer attivi su Fall Guys, dovrebbero coinvolgere i personaggi di Patrick, Sandy, Squidward e Mr. Krabs.



Al momento, ancora nessun annuncio ufficiale da parte del team di MediaTonic. Per saperne eventualmente di più, sarà dunque necessario attendere ancora qualche tempo. Nel frattempo, la Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout trasporta i buffi protagonisti nello spazio profondo, tra misteriose galassie e strani portali spazio-temporali.