Fall Guys su Xbox e Nintendo Switch? Ulteriori piattaforme e crossplay in arrivo

Al momento, il peculiare battle royale à la Takeshi's Castle è disponibile esclusivamente su PlayStation 4, PC e, tramite retrocompatibilità, su PlayStation 5.

Presto, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare: se è vero infatti che molto probabilmente Fall Guys: Ultimate Knockout non arriverà su Xbox Game Pass nel breve periodo, è altresì ufficiale che il team di sviluppo stia mirando ad espandere il ventaglio di piattaforme supportate. Un'intenzione che è stata definitivamente confermata dalla dirigenza di MediaTonic. Nel corso di una recente intervista, il CEO e co-fondatore della software house, Dave Bailey, ha offerto alcune interessanti dichiarazioni in merito.

"Non abbiamo detto molto a proposito di questo nella nostra roadmap, - ha esordito il dirigente - ma quello che possiamo dire è che vogliamo che il gioco raggiunga quante più persone possibile. Vogliamo che arrivi su ogni piattaforma principale, e stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo". Una dichiarazioni di intenti che non sembra lasciare molti dubbi in merito al fatto che Fall Guys sia prima o poi destinato a farsi strada anche su Xbox One e Nintendo Switch. A riconferma di ciò, anche l'intenzione del team di supportare con forza il crossplay: "Vogliamo arrivare su tutte le piattaforme, anche con la speranza di connettere queste ultime così che le persone possano giocare insieme".



In attesa di ulteriori dettagli sul programma di espansione del battle royale, i giocatori possono attendere le novità della stagione 3.5 di Fall Guys: Ultimate Knockout.