Fall Guys per Xbox e Switch rimandato al 2022, è ufficiale

Fall Guys Ultimate Knockout per Nintendo Switch e Xbox non uscirà quest'anno, Mediatonic ha infatti annunciato che le versioni del gioco per le piattaforme citate arriveranno solamente nel corso del 2022.

In realtà non si è mai parlato di un lancio su Xbox e Switch nel corso del 2021 ma in molti ci speravano, le cose però non andranno così e Mediatonic fa sapere che "interessanti novità arriveranno nel 2022."

"Sappiamo che non vedete l'ora del debutto di Fall Guys su Xbox e Switch. Ci sono stati rumor che volevano il gioco in arrivo su queste console insieme alla Stagione 6 ma adesso vogliamo specificare che le cose non andranno così, non cercate dunque Fall Guys su queste console perchè al momento non lo troverete. Non vediamo l'ora di condividere nuove informazioni nel corso del 2022."

La Stagione 6 ha portato in dote i costumi di Ghost of Tsushima per Fall Guys, continuano dunque le collaborazioni tra Mediatonic e celebri IP del mondo dei videogiochi, della TV, dei fumetti e del cinema. Un recente leak ha svelato le skin di Halo per Fall Guys e questo aveva portato a credere ad un imminente lancio su Xbox One e Xbox Series X/S, come detto però l'appuntamento è rimandato al prossimo anno.