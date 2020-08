Fall Guys: Yoko Taro vuole le skin di NieR Automata

Fall Guys è sotto i riflettori sin dal suo lancio e la sua popolarità non sembra destinata ad esaurirsi nel prossimo futuro. Le orde di giocatori che si affrontano nelle gare progettate da Mediatonic sono ormai più di otto milioni e tra loro ci sono anche alcune personalità di spicco, come Yoko Taro, l'autore della saga di NieR.

Proprio Taro, in una diretta streaming insieme a Saito-P, si è detto molto interessato ad una collaborazione con Fall Guys, magari portando nel battle royale dei costumi ispirati ai suoi personaggi: "penso che delle skin basate sulle macchine (in riferimento a NieR Automata) sarebbero molto carine" e continua: "o addirittura la testa di Emil!". La dichiarazione è stata subito ripresa da Ed Fear di Mediatonic, presente nella chat in quel momento, che ha retwittato le parole del designer. Yoko Taro in persona ha risposto al tweet, con un semplice "please" scritto in inglese.

Fall Guys ha già collaborato con Valve e le prossime skin che vedremo sul party game targato Mediatonic potrebbero essere quelle a tema Nier Automata. In un Tweet a parte Fear ha spiegato come è riuscito a prendere contatto con Yoko Taro: "ho menzionato nel livestream di far parte di Mediatonic e Yoko Taro lo ha letto. Ora sono stato incaricato di comunicare allo studio che il team di Nier vuole davvero lavorare con noi. Inoltre adesso ho 20 nuovi follower giapponesi". Nell'attesa di vedere cosa i due studi hanno in serbo per noi avete già letto la nostra guida con i trucchi per vincere in Fall Guys?