Fallout 2018: un video privato compare sul canale YouTube di Bethesda

Continua il mistero legato al revela del nuovo Fallout: mentre il livestream sul canale Twitch di Bethesda continua a mostrare l'immagine Please Stand By, PSU ha scoperto un curioso dettaglio legato al profilo YouTube della compagnia.

A quanto pare, nella playlist dedicata a Fallout è comparso un video privato, e come tale privo di titolo, descrizione e miniatura, almeno per il momento. Non è escluso quindi che Bethesda stia preparando il reveal teaser del nuovo Fallout, per poi rimandare alla conferenza E3 del 10 giugno per maggiori dettagli.

Varie le ipotesi in merito, c'è chi parla di Fallout 5, chi di Fallout New Vegas 2 o un nuovo spin-off, mentre altri ancora puntano su Fallout Online o Fallout 3 Anniversary. Restiamo in attesa di saperne di più...