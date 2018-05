Fallout 3 Anniversary Edition sarà annunciato all'E3 2018?

Si avvicina sempre di più il momento della nuova edizione dell'E3 e, inevitabilmente, diversi rumor e voci di corridoio stanno iniziando a susseguirsi negli ultimi giorni. Un nuovo leak emerso in rete di recente svelerebbe l'imminente annuncio di Fallout 3 Anniversary Edition.

Come potete osservare a questo indirizzo, sembrerebbe che il leak faccia esclusivamente riferimento ad una versione per Nintendo Switch di questa riedizione di Fallout 3. Tuttavia, in caso il titolo venga effettivamente annunciato alla fiera di Los Angeles, appare abbastanza improbabile che Bethesda ignori i giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One, sicuramente più familiari con la serie RPG rispetto agli utenti Nintendo. Il rumor specifica infine che lo sviluppo di questa Anniversary Edition sarebbe in mano alla stessa Bethesda, che avrebbe quindi preferito non appaltare i lavori ad uno studio esterno.

Fallout 3 si appresta a celebrare il suo decimo anniversario, motivo per il quale queste voci di corridoio potrebbero nascere da un fondo di verità. Tuttavia, come sempre in questi casi, vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele, e di attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Bethesda nel corso dell'E3 2018. Per conoscere tutti i dettagli relativi ai giochi confermati all'evento losangelino, vi rimandiamo a questo collegamento.