Fallout 3: Bethesda ricevette minacce di morte dopo aver preso le redini della serie

La storica serie di Fallout è nata nel 1997 su PC grazie agli sforzi di Interplay Productions, con un secondo episodio sviluppato da Black Isle Studios. Nel 2004, però, Bethesda rilevò i diritti del franchise rendendolo suo, una mossa che non venne accolta benissimo da molti appassionati di Fallout.

A diversi fan l'idea che fosse Bethesda ad occuparsi di Fallout non piaceva, e all'annuncio di Fallout 3 arrivarono persino ripetute minacce di morte agli sviluppatori. A raccontare il retroscena è Jonah Lobe, creature designer sia del terzo capitolo che del successivo Fallout 4, spiegando che "quando venne annunciato che Bethesda avrebbe preso le redini del franchise di Fallout ci fu un sacco di eccitazione, un sacco di entusiasmo e un sacco di minacce di morte".

L'autore approfondisce la questione, non nascondendo una piccola vena di sarcasmo: "So che per voi potrebbe essere uno shock scoprire che non tutti i giocatori sono belle persone. E mi spiace dirlo, ma Fallout ha la sua bella dose di fan tutt'altro che piacevoli. All'epoca per quella piccola ma sentita community il nostro tentativo di riportare in scena il franchise era visto come un sacrilegio. E per la prima volta in assoluto Bethesda dovette assumere una guardia di sicurezza".

Parlando anche ai microfoni di Kotaku, Lobe ha condiviso ulteriori dettagli di quegli anni: "C'era un sacco di tossicità in posti come No Mutants Allowed, un fan site di Fallout", ha ricordato il game designer. La situazione degenerò al punto da portare Bethesda ad aumentare la sicurezza nei propri uffici in modo così da ridurre al minimo qualunque rischio per i propri dipendenti. Fallout 3 è infine divenuto realtà nel 2008 e, ironicamente, è ancora oggi uno dei capitoli più amati della serie. Addirittura il terzo gioco principale è considerato il Fallout più bello tra tutti quelli fin qui realizzati da Bethesda.

