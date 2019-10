Fallout 3: il kolossal post-apocalittico di Bethesda compie 11 anni

I canali social di Bethesda ci ricordano che oggi, lunedì 28 ottobre, cade l'undicesimo anniversario dal lancio (nordamericano) di Fallout 3, il capitolo che ha segnato il ritorno di questa storica serie ruolistica.

Sotto la guida di Todd Howard, il colosso videoludico statunitense ha attinto allo sconfinato bacino di esperienza maturato negli anni precedenti con la saga di The Elder Scrolls per ridare vita all'epopea del Vault Boy.

Nonostante le critiche mosse da una parte della community che giudicò negativamente la trasformazione della serie da GDR "vecchia scuola" con visuale dall'alto ad avventura free roaming con gameplay venato di elementi sparatutto, Fallout 3 ha ottenuto il favore della critica e della strangrande maggioranza degli appassionati.

Dietro al non scontato successo del progetto che ha segnato il ritorno della serie di Fallout non c'è stato solo l'effetto nostalgia legato a questa pesante proprietà intellettuale, ma anche la passione dei fan e la tenacia dimostrata nell'arricchire di contenuti sempre freschi il titolo attraverso una sequela infinita di mod; e questo, a dispetto delle non poche difficoltà sperimentate dagli utenti tra bug, glitch e problemi vari delle versioni PC, PS3 e Xbox 360.

Stando a molti osservatori, l'eredità spirituale di Fallout 3 continuerebbe a vivere nel progetto ruolistico di The Outer Worlds, la brillante commedia spaziale di Obsidian Entertainment (gli autori, tra gli altri, di Fallout New Vegas). Quanto alla serie "maggiore", la stringente attualità ci racconta purtroppo dei problemi di Fallout 76 e delle critiche mosse a Bethesda con il lancio del controverso servizio in abbonamento Fallout 1st. E voi, quali ricordi di Fallout 3 custodite gelosamente? Fatecelo sapere attraverso la bianca lavagna dei commenti.