Fallout 3: scoperti nuovi easter egg una volta usciti dai bordi della mappa

Nella nuova puntata della sua interessante serie di video analisi "Boundary Break", il gestore del canale YouTube di Shesez ha voluto reindossare i panni dell'eroe di Fallout 3 per andare a caccia di easter egg e di segreti superando i bordi della mappa della Zona Contaminata della Capitale.

Nelle ore spese da Shesez per esplorare gli anfratti più nascosti dell'immensa regione free roaming delle rovine di Washington D.C., l'appassionato del kolossal di Todd Howard si è servito dei glitch del gioco e degli strumenti messi a disposizione da Bethesda con l'editor di Fallout 3 per sganciare la telecamera dal sopravvissuto del Vault 101 e muoverla liberamente nello scenario.

Con sua somma sorpresa, l'autore della video analisi non ci ha messo molto per accorgersi della presenza di diversi easter egg nascosti tra le pieghe del codice di gioco: una volta scavalcato il muro invisibile del bordo della mappa della Zona Contaminata, il buon Shesez ha infatti notato dei bizzarri monoliti low poly, firme tridimensionali e texture anomale lasciate dai singoli membri del team di sviluppo a testimonianza del lungo percorso di sviluppo intrapreso per dare forma a questo iconico gioco di ruolo. I più curiosi potranno persino osservare la Terra dall'esterno dell'astronave aliena di Mothership Zeta e il volto della madre del protagonista nell'atto del suo concepimento!

Prima di lasciarvi al filmato che campeggia a inizio articolo, ricordiamo a tutti i fan di Fallout che il nuovo, controverso atto della saga post-apocalittica di Bethesda, Fallout 76, riceverà una nuova modalità PvP e diverse attività a tempo nel corso dei primi mesi del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.