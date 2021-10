Fallout 3, meglio tardi che mai: l'update PC rimuove Games for Windows Live dopo 13 anni

Il 28 ottobre cadrà il tredicesimo anniversario dall'uscita di Fallout 3. In vista di questa ricorrenza, Bethesda decide di fare una gradita sorpresa a tutti gli esploratori della Zona Contaminata della Capitale su PC lanciando un update su Steam che rimuove l'obbligo di installazione di Games for Windows Live.

La patch pubblicata dalla sussidiaria di Microsoft, quindi, interviene per porre definitivamente fine al supporto dell'ormai decaduta piattaforma online di Games for Windows Live, nata nel 2007 per consentire all'utenza PC di connettersi al medesimo ecosistema multiplayer popolato dai giocatori Xbox 360 iscritti a Xbox Live Gold.

In funzione di questo update, chi possiede una copia PC di Fallout 3 non sarà più costretto a scaricare sul proprio computer il vetusto client di Games for Windows Live: le note che accompagnano la patch fanno ulteriormente chiarezza e precisano come "Fallout 3 non installerà più i file legati a Games for Windows Live. Se una copia di Fallout 3 era stata precedentemente installata sul vostro PC tramite Steam, suggeriamo di disinstallarla e di riscaricare il titolo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo ad ammirare il video sui segreti di Fallout 3 oltre i confini della mappa confezionato nel 2018 dallo youtuber Shesez come parte della sua ormai celebre serie di approfondimenti Boundary Break.