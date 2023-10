Fallout 3 e TES IV Oblivion: Remaster in esclusiva Xbox? Le ultime da un noto leaker

Riallacciandosi all'accesa discussione alimentata sui social dai recenti leak sui prossimi videogiochi di Bethesda, il noto insider Colteastwood ha condiviso delle interessanti indiscrezioni sulle rumoreggiate Remaster di Fallout 3 e The Elder Scrolls IV Oblivion.

Nel corso del suo ultimo podcast, il creatore di contenuti ha infatti sostenuto di aver ricevuto delle informazioni da una non meglio precisata 'fonte interna a Bethesda' sui piani che la sussidiaria di Microsoft intende attuare per le riedizioni attualizzate dei due iconici giochi di ruolo del 2006 e del 2008.

A detta della 'gola profonda' interpellata da Colteastwood, le alte sfere di Bethesda avrebbero deciso di cementare il proprio rapporto con la community Xbox proponendo le Remaster di Fallout 3 e TES IV solo ed esclusivamente su piattaforme Microsoft, e quindi solamente su PC e Xbox Series X|S (con l'ovvio approdo day one nel catalogo del Game Pass).

Pur facendo da grancassa mediatica a queste importanti anticipazioni riferitegli dal suo sedicente informatore anonimo interno a Bethesda, Colteastwood non nasconde il suo scetticismo al riguardo e ritiene che sia molto più probabile l'approdo in multipiattaforma sia di Fallout 3 Remastered che della versione attualizzata di TES IV Oblivion su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e, perché no, anche Nintendo Switch 2. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di rumor, leak o indiscrezione e a considerarle come tali.