Fallout 4 con le armi di COD Modern Warfare 2? Perché no, grazie alle nuove mod

Ispirati dal lancio da record di Call of Duty Modern Warfare 2, i modder di Fallout 4 traggono spunto dall'enorme arsenale dello sparatutto di Activision per arricchire l'equipaggiamento dell'eroe del kolossal GDR di Bethesda.

Le prime due armi di COD Modern Warfare 2 a fare il loro ingresso nella dimensione post-apocalittica di Fallout 4 sono il fucile d'assalto M4 e il fucile di precisione Signal .50 con due mod sviluppate dai programmatori indipendenti del collettivo WarfightersWorkshop.

I modder riferiscono di essere già al lavoro su tanti altri pacchetti aggiuntivi, anch'essi rigorosamente gratuiti e distribuiti su NexusMods, che introdurranno altre armi ispirate all'equipaggiamento di Modern Warfare 2.

Ogni arma di WarfightersWorkshop è dotata di innesti modulari, animazioni 'in stile Call of Duty' per operazioni come l'ispezione delle munizioni o il cambio del caricatore e texture personalizzate. Come ogni altro equipaggiamento di Fallout 4, naturalmente anche in questo caso è possibile costruire o potenziare le armi una volta sbloccato il relativo progetto. In linea con la storia di Fallout 4, i fucili di WarfightersWorkshop possono essere recuperati presso Fort Hagen e nelle aree limitrofe, a patto ovviamente di riuscire a strapparle alle orde di mutanti e di mostri che infestano l'area.

Prima di lasciarvi ai video confezionati dai modder, vi ricordiamo che Bethesda ha da poco svelato l'Update Nextgen di Fallout 4 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.