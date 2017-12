Fallout 4: come gira il gioco Bethesda su Xbox One X?

La nuova(del peso di 19 GB) ottimizza il gioco per, aggiungendo il supporto per la risoluzione 4K e per altre migliorie grafiche. Digital Foundry ha approfittato dell'occasione per pubblicare la sua consueta video analisi, ecco come gira il gioco sulla nuova console

Molto buoni i risultati evidenziati da Digital Foundry: su Xbox One X, Fallout 4 gira con una risoluzione dinamica compresa tra 3840x2160 a 3264x2160, in quest'ultimo caso solamente nelle situazioni più concitate, di fatto molto raramente, secondo l'analisi di DF. Il framerate invece non è sempre stabile a 30 fps e nelle fasi con molti nemici su schermo è possibile assistere a cali di 3/4 fps.

La patch aggiunge anche una draw distance aumentata, texture migliorate per la vegetazione e gli NPC, effetti di illuminazione e volumetrici migliorati. Un update decisamente di buon livello dunque, promosso a pieni voti dalla redazione di Digital Foundry.