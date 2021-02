Fallout 4 come Silent Hill: l'Episodio 1 della mod Whispering Hills è online su PC e Xbox

Il nuovo video di Fallout 4 Whispering Hills conferma il lancio dell'Episodio 1 di questa ambiziosa mod che mira a trasformare il kolossal ruolistico di Bethesda in un incubo digitale proveniente dalla dimensione horror di Silent Hill.

Realizzata dallo sviluppatore amatoriale Mangaclub, la mod Whispering Hills di Fallout 4 punta a ricreare l'esperienza offerta dalla saga a tinte oscure di Konami: il progetto è in sviluppo da diversi anni e, partendo da una "semplice" mod grafica, si è evoluto nel tempo per integrare un proprio canovaccio narrativo.

La struttura a episodi scelta da Mangaclub per raccontare questa storia horror all'interno del Commonwealth di Fallout 4 va proprio in questa direzione e consente agli appassionati di immergersi ulteriormente nella trama e nelle tetre atmosfere ricreate dal modder. L'Episodio 1 ci porta quindi nell'inquietante cittadina di Whispering Hills per confrontarci con gli esseri deformi provenienti dall'Otherworld: tra questi, è davvero impossibile non citare Sirenhead e Pyramid Head!

Chi desidera trasformare la Zona Contaminata di Boston in un girone dantesco popolato da ghoul e mostri d'ogni sorta, può scaricare la mod Whispering Hills sui portali di ModDB e NexusMods su PC: l'Episodio 1 della mod di Fallout 4 come Silent Hill dovrebbe essere disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X/S nella lista delle espansioni amatoriali da caricare attraverso il menù iniziale del GDR di Bethesda.