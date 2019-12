Fallout 4 come Silent Hill grazie ad una nuova mod per PC

La prolungata assenza di Silent Hill dalle scene sta costringendo i fan ad arrangiarsi in altri modi: mentre la demo P.T. continua a riservare sorprese incredibili, un utente si è messo al lavoro su una mod di Fallout 4 per PC in grado di ricreare le atmosfere e il feeling della celebre serie horror di Konami.

Si chiama Whispering Hills, e avvolge il Commonwealth con una nebbia fitta e perenne, esattamente come quella che ha reso tanto celebre (e terrificante) la cittadina di Silent Hill. La mod, in ogni caso, non si limita a questo, dal momento che introduce anche dei suoni minacciosi, nuove musiche per il combattimento e l'Otherworld, una dimensione popolata da mostri come ghoul, infermiere di Silent Hill, cani, urlatori a due teste e altre amenità, nella quale i giocatori vengono teletrasportati occasionalmente. Grazie ad un Control Holotape, fabbricabile presso un qualsiasi Laboratorio Chimico, è inoltre possibile modificare alcuni parametri dell'Otherworld.

La mod è relativamente piccola in dimensioni - pesa appena 110 MB - e può essere liberamente scaricata dalla pagina dedicata su ModDB. Potete farvi un'idea più precisa su di essa guardando gli screenshot e i video allegati a questa notizia.