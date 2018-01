Fallout 4 completato in 44 minuti da uno speedrunner: ecco il video

Lo speedrunner Perchy è riuscito a completare la campagna principale Fallout 4 in appena 44 minuti, settando un nuovo record per il noto RPG open world di. Il video dell'impresa è stato riportato in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: dal momento che il filmato mostra la campagna principale di Fallout 4, finale compreso, vi invitiamo a visionarlo solo se avete completato a vostra volta il gioco.

Cosa ne pensate della nuova speedrun portata a termine da Perchy? Vi siete mai messi alla prova con imprese simili? Restando in tema Fallout 4, vi ricordiamo che alcuni fan stanno lavorando a una mod che dovrebbe ricreare Fallout New Vegas all'interno del quarto capitolo della saga.

