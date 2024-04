Fallout 4 domina grazie alla serie tv: 'Non sarebbe successo 10 anni fa', dice Dring

L'uscita della serie tv di Fallout ha dato nuova linfa vitale al franchise di Bethesda: Fallout 4 è diventato il gioco più venduto in Europa nel corso dell'ultima settimana, e questo nonostante sia stato originariamente pubblicato nel 2015. Di fronte a tali successi l'analista Christopher Dring ha condiviso una riflessione.

Secondo il capo del portale Games Industry un evento simile, ossia un gioco con nove anni alle spalle che torna in vetta alle classifiche, non sarebbe accaduto una decina d'anni fa: anche di fronte a una serie televisiva, un film o una qualunque altra opera multimediale di successo basata su un franchise videoludico, ciò non avrebbe strettamente comportato un rinnovato vigore commerciale per i giochi di quel brand. Adesso, invece, persino Fallout Shelter ha visto schizzare in alto i suoi ricavi dopo i grandi consensi ottenuti dalla serie televisiva targata Amazon.

"Il fatto che un gioco vecchio di 9 anni sia in cima alle classifiche è un qualcosa che nel 2014 non sarebbe mai successo. Come è cambiato il business negli ultimi 10 anni in merito a cosa il pubblico gioca pone così tante nuove sfide e opportunità che gli sviluppatori dovrebbero considerare", dice Dring nel suo post su Twitter/X.

Non solo il successo di opere multimediali correlate: secondo il noto insider Nick "Spheshal Nick" Baker sono diversi i modi che oggi permettono a un gioco con anni alle spalle di tornare popolare presso il pubblico: "L'industria videoludica è unica nel modo in cui può far schizzare in alto le vendite di un gioco. Nel 2018 Call of Duty Modern Warfare 2 del 2009 tornò nella Top 10 di NPD solo per il fatto di essere diventato retrocompatibile su Xbox", ricorda Baker.

Questi dettagli sottolineano ancora di più quanto l'industria sia cambiata negli ultimi anni, e con tutta probabilità continuerà ancora a cambiare anche nel prossimo futuro.

