Fallout 4 è eterno: una mod aggiunge centinaia di oggetti per creare insediamenti

Mentre proseguono le celebrazioni per i 25 anni di Fallout, lo sviluppatore indipendente conosciuto come GreekRage ha reso pubblica la versione finale di "Nakano Tours 3 in 1", un'espansione fan made di Fallout 4 che arricchisce il sistema di creazione degli insediamenti aggiungendo centinaia di oggetti inediti.

Il nuovo pacchetto contenutistico confezionato da GreekRage è scaricabile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia) ed è disponibile anche per la versione 'liscia' di Fallout 4, quindi senza l'obbligo di possedere le espansioni ufficiali.

L'intenzione dichiarata dal modder era quella di ampliare la già enorme offerta ludica di Fallout 4 attraverso l'aggiunta, appunto, di tanti nuovi oggetti al sistema di creazione degli insediamenti del kolossal GDR di Bethesda.

Una volta installata, la mod "Nakano Tours 3 in 1" introduce oltre 200 nuovi 'articoli digitali' all'editor di insediamenti: l'elenco degli oggetti inediti aggiunti da GreekRage spazia dai mobili alle trappole per tenere a bada ghoul e mostri radioattivi. Non mancano poi degli elementi architettonici modulari per realizzare strutture prefabbricate, edifici e componenti con cui rendere ancora più caratteristici i propri insediamenti.

Se invece volete spremere fino all'ultima risorsa hardware del vostro PC gaming d'elezione, potete sempre per questa enorme mod grafica di Fallout 4 da 42GB con la versione custom ad altissima risoluzione di oltre 10.000 texture.