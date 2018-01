Fallout 4 giocabile gratis su Steam dall'1 al 4 febbraio

ha annunciato un nuovo Free Weekend disu PC: dall'1 al 4 febbraio il gioco sarà scaricabile gratis da Steam e giocabile senza limitazioni per tutto il periodo indicato. Trascorso il weekend, sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a divertirsi.

Da segnalare come durante il Free Weekend tutte le edizioni del gioco saranno in vendita a prezzo scontato, nello specifico si parla di uno sconto del 33% per la versione base, del 40% per la Game of the Year Edition e di uno sconto del 50% sul Season Pass.

Fallout 4 è stato pubblicato alla fine del 2015 riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica, il gioco è ancora oggi nelle prime posizioni dei titoli più venduti settimanalmente su Steam, grazie anche alle numerose promozioni attuate dal publisher Bethesda.