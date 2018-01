Fallout 4 giocabile gratis su Xbox One dagli abbonati Gold per tutto il weekend

ha annunciato che da oggi e fino al 29 gennaio alle 08:59 (ora italiana) gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno giocare gratis con Fallout 4 su Xbox One e Xbox One X.

Il Free Weekend permetterà di accedere al gioco completo ma non ai vari DLC, acquistabili però per tutto il fine settimana con il 40% di sconto da Xbox Store. Anche la versione completa di Fallout 4 Game of the Year Edition è scontata del 40% mentre l'edizione Standard può essere acquistata con il 33% di sconto.

Indubbiamente una buona occasione per provare l'ultimo episodio della saga Action RPG di Bethesda, ricordiamo che il Free Weekend è attualmente in corso e terminerà all 08:59 di lunedì 29 gennaio.