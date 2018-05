Fallout 4 giocabile gratuitamente durante il weekend su Xbox One e Xbox One X

Microsoft ha dato il via ad un'interessante iniziativa che potrebbe risultare interessante per moltissimi giocatori. Per tutto il weekend, fino alle ore 09:00 di lunedì 21 maggio, i giocatori in possesso di Xbox One e Xbox One X potranno scaricare e giocare Fallout 4 in maniera completamente gratuita.

Coloro che decideranno di acquistare il gioco completo durante l'evento, manterranno i progressi conseguiti e potranno continuare la loro avventura. Inoltre, Xbox Live propone interessanti offerte su Fallout 4 e sulle sue espansioni nel corso del weekend gratuito, con uno sconto del 50% sul gioco di base, del 33% sulla Game of the Year Edition e del 40% sul contenuto del Season Pass, inclusi Far Harbor, Automatron e Nuka-World. Dopo il 21 maggio, invece, queste offerte saranno riservate esclusivamente agli abbonati a Xbox Live Gold.

Il weekend gratuito di Fallout 4 fa parte del programma Free Play Days For All di Xbox Live. Fino alle 09:00 di lunedì 21 maggio, tutti i giocatori potranno accedere gratuitamente al multiplayer online dei propri titoli preferiti su Xbox 360, Xbox One e Xbox One X. Fallout 4, inoltre, non è l'unico titolo che può essere giocato gratuitamente fino a tale data: ha aderito all'iniziativa anche Ubisoft con il suo Rainbow Six Siege, per il quale vale la stessa regola: i progressi verranno mantenuti in caso di acquisto definitivo (con il 50% di sconto).