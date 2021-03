Fallout 4 è un gioco difficile oppure è adatto a tutti?

Da pochi giorni Fallout 4 è arrivato su Xbox Game Pass insieme a tantissimi altri giochi Bethesda, per festeggiare l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft. Ma si tratta di un gioco adatto a tutti oppure è troppo difficile?

Come da tradizione della serie, e in generale della grande maggioranza dei videogiochi Open World, dopo il completamento delle missioni relative all'incipit narrativo e al tutorial del gioco sarete liberi di esplorare il mondo semi-distrutto dal fallout radioattivo. All'interno delle diverse regioni che costituiscono l'ambientazione di gioco vi ritroverete ad affrontare numerosi nemici diversi: mentre alcuni di questi sono piuttosto semplici da sconfiggere, altri risulteranno essere delle vere e proprie macchine da guerra, e per poterli affrontare dovrete prima fare ingente scorta di armi, munizioni e abilità. Questo tipo di struttura dell'open-world crea delle zone mediamente più semplici da attraversare, e altre mediamente più difficili.

A questa caratteristica si unisce la possibilità di selezionare, al momento di avviare una nuova partita, una tra le ben sette diverse opzioni di difficoltà, che spaziano da Molto Facile a Sopravvivenza. Assente invece la modalità Hardcore che gli appassionati della serie avevano avuto modo di apprezzare in Fallout New Vegas. Fallout 4 non è quindi un gioco generalmente semplice o difficile, ma è invece in grado di adattarsi alla volontà del giocatore e di offrire dinamicamente una sfida più semplice o complessa a seconda dei vostri progessi all’interno dell’avventura, delle vostre scelte e di molte altre variabili che vi lasciamo il piacere di scoprire.



Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Fallout 4 e vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One, compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in quest'ultimo caso con supporto FPS Boost.